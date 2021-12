Bucciantini: «Inter, standard scudetto. Giocatori sempre a chiedere palla»

Bucciantini, presente durante Sky Calcio club, ritiene l’Inter al momento la squadra adatta per vincere il campionato. L’opinionista individua una particolarità nei nerazzurri

STANDARD − Bucciantini dopo Inter-Cagliari: «Io non solo ho visto tante occasioni ma soprattutto tanta qualità, le mezzali Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella hanno fatto una partita incredibile. Vediamo sempre i giocatori dell’Inter alzare la mano per chiedere il pallone. Penso che se l’Inter è questa, questo è lo standard per vincere il campionato».