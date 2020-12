Bucciantini: “Inter squadra realistica, ha fatto una semina di forza”

Marco Bucciantini

Marco Bucciantini, ospite negli studi di “Sky Sport 24” nel post partita di Verona-Inter 1-2, ha commentato così la vittoria dei nerazzurri, la settima consecutiva

VITTORIA DI REALISMO – Bucciantini analizza l’atteggiamento dei nerazzurri nelle ultime sfide: «Inter è una squadra realistica che ha capito quello che può fare e si comporta di conseguenza, fa quello che può fare. Il Verona è una squadra che crea contro tutti e oggi non ha fatto niente se non un gol regalato dal portiere. L’Inter ha fatto 21 punti in 7 partite, sul campo è il massimo che si poteva fare e ci è arrivata facendo ciò che poteva. E’ una semina di forza, può solo migliorare».