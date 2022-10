Bucciantini: «Inter, si è rotto qualcosa! Un episodio ha aggravato la crisi»

Marco Bucciantini, ha parlato dell’Inter, impegnata questa sera contro il Barcellona. Il giornalista, sulle frequenze di Radio Sportiva, si è soffermato sulla posizione di Inzaghi

CRISI – Bucciantini parla a proposito dell’Inter e della posizione di Inzaghi: «Post Inzaghi? Non faccio l’ufficio di collocamento degli allenatori, rispetto molto l’unico ruolo che va a sentenza definitiva nei processi del calcio. Si è rotto qualcosa nell’Inter, e si è aggravata qualcosa con quei due cambi ad Udine. Ti si mette qualcosa contro se fai due cambi al 30′: sono scelte coraggiose che se non funzionano . Onana? Senza squalifica sarebbe già stato titolare. Un secondo portiere può giocare la Coppa Italia, ma l’alternanza in Champions League, sulle grandi partite. Significa non aver scelto. Scegliere è etica. E per quanto mi riguarda l’Inter doveva aver già scelto la successione del suo portiere. Io credo che Onana sarebbe già titolare se non fosse uscito da un periodo di attività».