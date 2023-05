Bucciantini: «Inter si è mostrata superiore al Milan! Leao…»

Marco Bucciantini, ospite nella trasmissione Microfono Aperto su Radio Sportiva, ha analizzato l’Euroderby di Champions League tra Inter e Milan.

CARATTERISTICHE − Marco Bucciantini ha detto la sua sulla sfida di Champions League tra l’Inter e il Milan: «Ieri Leao non stava bene e faceva fatica anche a prendersi iniziative. Ha vissuto la partita con poco coraggio perché non si sentiva di essere utile e alla fine il Milan non sapeva più come attaccarla. Nel secondo tempo ho visto Tonali e Messias che sono stati l’80% delle iniziative rossonere, anche se con poca qualità. Però almeno ci hanno messo coraggio, mentre altri neanche quello. Il Milan a un certo punto lo ha sentito di essere in difficoltà contro una squadra che, al di la dei valori assoluti, lo ha dimostrato sul campo di essergli superiore. Forse il punteggio ha raccontato una partita diversa da quella che è stata. Però nell’incrocio tra queste due squadre l’Inter si è trovata bene. Lo ha detto anche Maldini che ci sono delle caratteristiche. La prima che mi viene in mete è che l’aggressività dei rossoneri va un po’ a vuoto contro la strana regia nerazzurra. L’Inter infatti ha una fascia sinistra con Bastoni e Dimarco che fa gioco. Poi c’è Dzeko che ad esempio all’andata è diventato un regista difficile da marcare con la palla alta. È una squadra che per il Milan è difficile da prendere».