Bucciantini: “Inter, Sensi fondamentale! Su Vidal Conte si gioca molto”

Marco Bucciantini

Marco Bucciantini, giornalista e opinionista di “Sky Sport”, ha commentato la prestazione dell’Inter di Antonio Conte contro il Crotone

AMBIZIONI – L’Inter di Antonio Conte ha trovato l’ottava vittoria consecutiva, in Serie A, contro il Crotone: una striscia così non si vedeva dal 2008. Marco Bucciantini ha commentato così la prestazione dei nerazzurri: «Quando la stagione ha cominciato a farsi dura, sono venute fuori le qualità dell’Inter. In diverse gare interne la squadra di Conte ha fatto 3-4 gol nel secondo tempo: riesce a mantenere intensità ed è riuscita a ricostruirsi dopo l’eliminazione in Champions League. Conte non ha trovato gioco ma ha ritrovato la difesa. Nel 2021, credo serva più qualità. Io non ho mai creduto ad un’Inter B, ma Stefano Sensi in questo impianto è un uomo fondamentale. Arturo Vidal? Il tempo ne ha logorato le caratteristiche che lo rendevano fondamentale. Non ha mai trovato una condizione eccezionale. Con l’acquisto di Vidal c’è anche un atto di forza di Conte verso l’ambiente e, nelle sue parole di oggi, c’è anche delusione, perché Conte su Vidal si gioca qualcosa, mi piace però che non si sia fissato e abbia riconosciuto i suoi errori oggi.»