Bucciantini: “Inter? Se non fosse grande ieri avrebbe perso! I segnali…”

Marco Bucciantini

L’Inter ieri ha ribaltato il risultato contro il Torino, ma la prestazione non ha entusiasmato né Conte né Lukaku. Bucciantini commenta le dichiarazioni dei due e dice la sua sul momento dei nerazzurri. Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di “Sky Sport 24”

QUALITÀ – L’Inter secondo Antonio Conte e Romelu Lukaku non è ancora una grande squadra. Marco Bucciantini non è molto d’accordo: «Intanto si conferma il feeling tra i due perché arrivano a dire le stesse cose. Sono obiettivi, ma è difficile non considerare l’Inter una grande squadra. È vero che non ha giocato 60 minuti, però poi solo una grande squadra ribalta le partite in quel modo. Se non sei una grande squadra perdi. L’Inter è una grande squadra solo se gioca in un certo modo. Io vedo due Inter, per esempio contro l’Atalanta mi è piaciuta, perché quando trova spazio fa bene. Contro la Fiorentina, il Parma e il Torino tanta fatica perché manca un po’ di qualità lì dove deve girare palla e sembra lenta. Al di là che deve crescere come fame e voglia, deve probabilmente iniziare ad aggiungere qualche giocatore di qualità perché con la qualità in campo subisce meno e segna tanto. I segnali vanno colti, basta ragionare un attimo su chi c’era in campo alla fine contro il Torino. L’Inter dove doveva muovere la palla ieri non aveva qualità».