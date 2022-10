Bucciantini: «Inter, col Sassuolo nuovi inizi. Onana, decisione presa»

Tra i temi più caldi da analizzare dopo Sassuolo-Inter, ci sono sicuramente l’importanza del risultato e l’esordio in campionato tra i pali di André Onana. Proprio di questo ha parlato negli studi di Sky Sport il giornalista Marco Bucciantini.

INTERMITTENZA – Sassuolo-Inter ha visto l’esordio di André Onana tra i pali in campionato. Ma anche la mancanza di gol di Lautaro Martinez, che prosegue nel suo periodo ‘a secco’. Di questo ha parlato Marco Bucciantini: «Lautaro Martinez oggi era sempre dove doveva essere, ma restano misteriosi questi momenti di mancanza del gol. Oggi in campo stava benissimo, era sempre sul pezzo. Ha sbagliato i gol, continua a subire questo sortilegio. Per quanto riguarda Onana la decisione in porta è stata ufficialmente presa, è terminata l’alternanza tra i pali».

NUOVI INIZI – Marco Bucciantini ha poi ricordato come le vittorie contro il Sassuolo sono state anche in passato una sorta di ‘nuovo inizio’ per i nerazzurri: «A Sassuolo l’Inter mette i punti e a capo, era successo anche a Conte. I neroverdi hanno giocato molto bene come atteggiamento di squadra. Con Berardi in campo avrebbero sicuramente trasformato molto di più. Non è stata una vittoria facile per l’Inter».