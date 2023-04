Bucciantini: «L’Inter ha la rosa più profonda! Finalmente minuti per Bellanova!»

Bucciantini fa il punto della situazione sulla rosa dell’Inter. Da Bellanova finalmente in campo all’assenza di Skriniar, passando per la ripresa di Correa e Lukaku (vedi focus). Di seguito il pensiero espresso dal giornalista su Radio Sportiva.

NUMERICAMENTE BENE – Marco Bucciantini dice la sua sulla condizione della rosa dell’Inter. Intervenuto nel corso della trasmissione radiofonica “Microfono Aperto”, il giornalista afferma: «Ci sono squadre che sono lì a fare tutte le partite possibili. Fra tutte queste rose impegnate quella dell’Inter è quella numericamente più profonda. Ciò non vuol dire che sia la migliore ma è quella che ha delle possibilità. Magari non ha alternative nel senso di cambiare argomento in campo, però può cambiare i giocatori. L’Inter ha una squadra che ha tanti esterni. Finalmente sta dando minuti a Bellanova, che è un bel giocatore e nonostante sia giovane ha già esperienza, spensieratezza e corsa. Sarà un po’ caotico ma fa tanta presenza nella partita. Poi, Gosens è tornato a livelli almeno discreti. L’Inter ha le riserve per ogni ruolo della difesa. L’assenza di Skriniar toglie un uomo importante ma, ormai, ci stanno facendo un po’ l’abitudine. Sembrava impossibile pensare a un’Inter senza di lui e, adesso, sembra difficile pensare il contrario. Correa ha dato segnali di ripresa, Lukaku già da mesi sta meglio e adesso continua a sentire il suo ruolo. A centrocampo c’è Brozovic che deve crescere di condizione. In quel settore è mancata la crescita di Asllani ma l’Inter non ha problemi. Quando sta bene è una squadra che può creare molte occasioni. È arrivata a giocarsi degli spareggi, comincia stasera e non finisce più. Da un punto numerico è assestata bene».