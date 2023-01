Bucciantini: «Inter, nessun ridimensionamento! Skriniar insegna»

Un’ondata di ottimismo quella di Marco Bucciantini nei confronti dell’Inter. Sulle frequenze di Radio Sportiva, il giornalista ha parlato della situazione legata a Milan Skriniar per sottolineare come la società nerazzurra non stia passando attraverso una fase di ridimensionamento

NESSUN RIDIMENSIONAMENTO – Marco Bucciantini è ottimista sulla situazione dell’Inter, come ha spiegato con queste parole: «La società vuole cambiare qualche giocatore, ma una squadra che rinuncia a perdere Skriniar non mi sembra voglia ridimensionare. Hanno voluto restare forti anche a costo di perdere qualche soldo. Parliamo di un grande giocatore e un grande professionista. L’Inter deve giocarsi diverse competizioni, è favorita in Champions League e tiene il giocatore per essere il più forte possibile. Poi si può ragionare se sia una politica giusta o sbagliata, ma è una squadra che ha comprato più che vendere. Ha vinto trofei e ha anche aumentato il numero di punti fatti rispetto a prima».