Bucciantini: «Inter, queste sono vittorie significative! Le avversarie le sbagliano»

Dopo Inter-Venezia 2-1 il giornalista Bucciantini vede il successo al 90′ come determinante nella corsa per il titolo. Ospite di Sky Calcio Show – L’Originale, dà un valore alla vittoria in rimonta anche in comparazione con quanto fatto durante la stagione dalle inseguitrici.

PUNTI CHE SPOSTANO – Il 2-1 sul Venezia, firmato al 90′ da Edin Dzeko, permette di andare a +5 sul Milan con identico numero di partite. Marco Bucciantini quantifica il valore del successo: «Nel campionato delle avversarie dell’Inter ci sono queste partite non vinte, qualcuna anche persa. Queste sono vittorie significative: la partita aveva un verso solo, attaccava solo una squadra, però il Venezia si sa difendere e sa attaccare su pochi palloni. Guardate nelle avversarie quante partite velenose ci sono: nell’Inter no».