Bucciantini: «L’Inter quando la gara inizia è qualificata! Il vantaggio…»

Bucciantini ritiene il vantaggio maturato dall’Inter contro il Porto all’andata non minimo. Poi parla delle possibili scelte di Inzaghi in attacco. Le sue parole su Sky Sport 24

GRANDE PARTITA − Marco Bucciantini sicuro sui nerazzurri: «Lautaro Martinez è sicuro della sua maglia. In questo momento Inzaghi deve analizzare bene le sue scelte, perché non ha al momento né Dzeko né Lukaku al massimo della condizione. Sa di fare un torto a qualcuno. L’Inter sta preparando una grande partita. In queste partite si ritrova. Il vantaggio è minimo fino ad un certo punto perché quando l’arbitro fischia l’inizio della partita è l’Inter la squadra qualificata. E’ una squadra che in Champions League ha trovato un livello importante».