Bucciantini: «L’Inter può anestetizzare il campionato!». Poi bacchetta Juventus e Milan

Bucciantini, parlando del campionato dominato dall’Inter, bacchetta anche le due rivali più acerrime e storiche Juventus e Milan.

ANESTETIZZARE − Marco Bucciantini a Sky Sport 24 si esprime sui nerazzurri e bacchetta Juventus e Milan: «Il fatto che Atalanta e Bologna siano insieme al quarto posto non può far accontentare chi è secondo e terzo di dire ‘Siamo in zona Champions’. Il campionato va spingendo fino alla fine, è vero che l’Inter lo può anestetizzare come ha fatto il Napoli l’anno scorso. Come sta spingendo Bologna e Atalanta, così come la Roma dietro, anche Milan e Juventus sono chiamate ad un compito: fare più punti possibili e cercare di migliorare quanto più possibile ad ogni partita».