Bucciantini: «L’Inter oggi fa le prove generali per il PSG. Conte agitatore»

Bucciantini parla dell’Inter e della formazione dei titolarissimi, a parte Lautaro Martinez, contro la Lazio. Poi qualche battuta su Conte.

CONTE – Ospite negli studi di Sky Sport 24, Marco Bucciantini parla così dell’allenatore del Napoli: «Conte è un agitatore, un creatore di energie, non gli interessa se è positiva o negativa, a lui serve energia, perché così diventa vincente. Si parla di un allenatore che, come pochi, sa incidere su un gruppo in maniera così forte e performante. Si tratta di un fuoriclasse della panchina. Un allenatore vive per queste settimane. Alla fine della partita sarò curioso di sapere come hanno vissuto questa settimana i giocatori del Napoli e come l’hanno preparata. Credo sia una settimana che esalta il lavoro di un allenatore».

PROVE GENERALI – Lo stesso Bucciantini ha poi parlato anche dell’Inter e della formazione che scenderà in campo oggi: «Fino al 25 del mese l’Inter è leggera, poi magari avvicinandosi a quella finale potrebbe cambiare qualcosina. All’Inter a parte il Liverpool gli sono capitate le migliori, sembra la vecchia Coppa dei Campioni per il livello di squadre affrontate. Sta vivendo bene questo finale di stagione, la formazione di oggi, a parte Lautaro Martinez, è la prova generale della finale di Champions. Se Pavard non recupera questa sarà la squadra che andrà a giocarsi la finale a Monaco di Baviera».