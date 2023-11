Bucciantini: «Inter proprietaria del campionato! Juventus sfida»

L’Inter è in testa alla classifica della Serie A, con la Juventus ad inseguire. Marco Bucciantini, su Sky Sport 24, parla della sfida fra le due contendenti allo scudetto

PROPRIETARIA – Queste le considerazioni di Bucciantini: «L’Inter è una squadra solida da 80 punti in su. Lo scorso anno non li fa ma si rilancia vincendo altri trofei e arrivando in finale di Champions League. La storia recente dimostra la differenza di organico con la Juventus che non è economica. Se uno la guarda dal punto di vista numerico sono 3-5-2 entrambe, ma in campo danno un’impressione diversa. L’Inter è proprietaria del campionato, sono favoriti perché sono bravi sono forti. Inzaghi ha dato consapevolezza a tutti e ne ha acquisita lui. Non si offendano, sono favoriti. Per la prima volta nella sua storia la Juventus sfida. Gol Dimarco? Non ho dormito dall’incanto. Guarda il portiere e tira in porta, il suo sinistro è un grande piede. Il suo sinistro fa calcio, chi dice che voleva crossare lo dice sorridendo. Ha un sinistro da centrocampista»