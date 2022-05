Bucciantini: «Inter, perso qualche punto per strada. Ma stagione grossa»

Marco Bucciantini sottolinea una differenza tra andata e ritorno per l’Inter 2021/22. Ecco le sue parole dagli studi di “Sky Sport”.

DOPPIO TREND – L’Inter ha perso diversi punti nel girone di ritorno della Serie A 2021/22: ben 8 punti in meno rispetto a quello di andata. E, secondo Marco Bucciantini, si sono rivelati decisivi nel rush finale per lo scudetto. Ecco le parole del giornalista sul campionato dei nerazzurri, che chiudono al secondo posto: «Nel girone di andata fa 46 punti, il ritorno lo chiude a 38. Hanno perso qualche punto per strada. Lo scudetto si vinceva con 87 punti, e sono tanti per una squadra che con Conte ne ha fatti 91. Per me la stagione dell’Inter è una grossa stagione».