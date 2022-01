Bucciantini: «Inter, passata indenne settimana dura. Derby? Dico che…»

Marco Bucciantini, ospite negli studi di Sky Sport 24 durante l’edizione de ‘Il calcio è servito‘ ha parlato della difficile settimana passata dall’Inter. Poi una battuta anche sul Derby con il Milan

SCONTRI DIRETTI − Bucciantini sul derby di febbraio: «Il derby lo scorso anno servì all’Inter per mettersi nel posto in cui poi è finita. Quest’anno dovrà servire al Milan. Il derby è perfetto per il Milan che sta dietro, gli scontri diretti sono importantissimi per chi rincorre».

SCUDETTO − Questo il commento di Bucciantini sulla corsa al titolo: «Questione scudetto non solo milanese, l’Inter è la più forte ma ci sono quattro squadre che sono li. Il pareggio della squadra di Inzaghi è importante perché ha passato indenne una settimana difficile. Grande settimana dei nerazzurri dopo aver affrontato anche Lazio e Juventus in Supercoppa Italiana».