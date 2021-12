Bucciantini: «Inter, una parabola! Inizio quasi soffrendo e finale incredibile»

Marco Bucciantini, ospite negli studi di Sky Sport 24 durante l’edizione del Calcio è servito, ha descritto il percorso dell’Inter in chiave cinematografica. Quella dei nerazzurri, somiglia ad una parabola

PARABOLA − Bucciantini si esprime artisticamente sui nerazzurri: «Per descrivere l’Inter, scelgo il film ‘La vita è meravigliosa‘. Una parabola quella dei nerazzurri che avevano iniziato l’anno quasi soffrendo ma poi sono riusciti a costruirsi un finale di stagione incredibile. Negli ultimi due mesi, la squadra di Inzaghi ha ribaltato il campionato. In estate, il discorso doveva essere per forza diminuito sull’Inter. C’era una traccia del lavoro di Conte, una base e un valore per la squadra. L’Inter io a gennaio non la toccherai, Denzel Dumfries ci ha messo un po’ ad entrare nel meccanismo ma adesso è perfettamente integrato. L’Inter sta avendo tantissimo dalle due fasce».