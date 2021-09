Bucciantini: «Inter, pandemia ha aggravato situazione non sana! Le idee…»

L’Inter ha approvato il bilancio 2020/21 (vedi articolo). Marco Bucciantini – intervenuto nel corso del pomeriggio di Sky Sport 24 -, commenta il passivo del club nerazzurro sottolineando come la società ne stia uscendo con le buone idee. Di seguito le sue dichiarazioni

IDEE E VISIONE – L’Inter ha approvato oggi il bilancio 2020/21, comunicando un passivo importante. Marco Bucciantini sottolinea come la società stia lavorando bene per uscire dal momento di difficoltà: «Questo è il maggior passivo di una società di Serie A. C’è stata la pandemia di mezzo sì, ma la pandemia ha aggravato situazioni che non erano sane. Per alcuni è stata una novità, nel caso dell’Inter ha aggravato la situazione e ha allontanato il proprietario dalla gestione della società. Il dato è politico, non solo economico. L’Inter ne sta uscendo con le idee e la visione. Se hai idee recuperi anche dei passivi. La società al momento non ricapitalizza».