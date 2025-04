Bucciantini: «L’Inter di oggi più brava, nel 2010 più forte! 2 versioni»

Bucciantini si esprime sull’Inter, in vista della grande partita di Champions League contro il Bayern Monaco. I nerazzurri, a detta sua, uniscano le due versioni tra Champions League e Serie A.

SQUADRA MAIUSCOLA – Su Sky Sport 24 si inizia già a discutere della prossima partita dell’Inter in Champions League contro il Bayern Monaco. Marco Bucciantini, parlando del parallelismo con la squadra tripletista nel 2010, si esprime in questo modo e definisce l’attuale squadra di Simone Inzaghi una squadra maiuscola. Il suo intervento: «Inter di oggi e Inter 2010? Come valore è tanto distante, in quel decennio il calcio italiano era più forte. Era il decennio del Mondiale. Questa però è una squadra maiuscola, ha una capacità di stare insieme. Questi sono più bravi, quelli erano più forti. Ed essere più bravi nello sport fa differenza nello sport. Oggi c’è qualche squadra più forte come giocatori dell’Inter, ma più brava ce n’è ancora meno. Ancora non abbiamo visto l’Inter che difende come in Champions League e attacca come in Serie A: così è favorita. Penso che ci arrivi meglio, deve mettere insieme queste due cose. Bastoni è decisivo perché permette un uso di Dimarco e Carlos Augusto completo». A proposito di Alessandro Bastoni, il difensore dovrebbe essere a disposizione per la partita di martedì all’Allianz Arena.