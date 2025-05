Bucciantini sottolinea: «Inter va a nozze con la Lazio. Un fattore»

Marco Bucciantini ha analizzato la sfida di Serie A tra Inter e Lazio, in programma stasera 18 maggio alle ore 20:45. Di seguito le sue parole.

IL RAGIONAMENTO – L’Inter sfiderà la Lazio nel match valido per la trentasettesima giornata di Serie A. Ad esprimersi sulla sfida è stato il giornalista Marco Bucciantini, che a Sky Sport ha così presentato l’incontro: «In generale direi che lo 0-6 potrebbe dare un po’ di orgoglio ai biancocelesti, perché queste sono cose che si segnano sul calendario. Nel caso specifico, però, considero un’altra cosa. L’Inter si trova bene con le squadre che aggrediscono forte, che lasciano degli spazi. In sostanza, la Lazio è una squadra che non sa gestire. E quanto lasci spazi ai nerazzurri, lo spiffero diventa un portone».

