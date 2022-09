Bucciantini: «L’Inter non fa la partita che vuole fare. Già visto prima del derby»

L’Inter ha un problema negli scontri diretti, visto che dall’arrivo di Inzaghi un anno fa solo in poche circostanze ha vinto le partite contro le squadre della sua stessa caratura. Bucciantini lo rimarca nel corso della trasmissione Sky Calcio Club.

POCO CON LE BIG – Il derby col Milan ha messo in mostra le difficoltà dell’Inter di Simone Inzaghi. Il giornalista Marco Bucciantini ne indica uno: «L’Inter, in questo inizio di stagione, non è riuscita a fare la partita che vuole fare. Si è visto anche con la Lazio, prima del derby. Ha qualche problemino, poi crescerà. È cambiata poco, ma quel poco non è così poco».