Bucciantini: «Inter non così profonda, ha tanti giocatori ma non uguali»

Marco Bucciantini, ospite negli studi di Sky Calcio club, si è concentrato sulla rosa dell’Inter dopo il KO col Sassuolo. Una considerazione sulle differenze tra titolari e riserve

DIFFERENZA − Bucciantini analizza la rosa nerazzurra: «L’Inter non è uguale tra titolari e riserve, bisogna fare i complimenti al Sassuolo che è capace di infilarsi così negli spazi vuoti. Dionisi il quarto della storia a vincere contro Juventus, Milan e Inter. L’Inter non è profonda come sembra, ha tanti giocatori ma non sono uguali. Il Sassuolo si infila negli spazi vuoti ed è una brutta squadra da incontrare».