Bucciantini: «Inter e Napoli, enorme gap in mezzo. Brozovic cambia molto»

Marco Bucciantini, ai microfoni di ‘Si gonfia la rete‘, ritiene il centrocampo del Napoli superiore rispetto a quello dell’Inter. Per il giornalista, fondamentale Brozovic nei nerazzurri

ORGANICO − Bucciantini intravede una certa differenza tra il centrocampo dell’Inter e quello del Napoli: «Non ho mai avuto dubbi che la differenza a centrocampo fosse enorme. Il Napoli può cambiare tutti i centrocampisti, l’Inter ha delle riserve che hanno grande differenza con i titolari. L’Inter ha giocato tante partite e alcuni si sono stancati, peraltro la squadra senza Marcelo Brozovic cambia molto. Anche Milan e Napoli hanno avuto un periodo di secca. L’Inter non ha più la Champions League, ora me l’aspetto nella volata perché l’organico emergerà. Tutte le squadre stanno andando verso il pieno organico, giusto giocarsela con idee intere e non mutilate».