Bucciantini: «Inter molto forte, Lukaku soluzione non problema! Calhanoglu…»

Bucciantini delinea le differenze tra il momento no dell’Inter di inizio stagione e quello vissuto a metà dello scorso anno. Il giornalista, rispondendo alla domanda di un tifoso nerazzurro nella trasmissione “Microfono Aperto” sulle frequenze di Radio Sportiva, parla anche della situazione relativa a Lukaku e delle prestazioni di Calhanoglu schierato al posto di Brozovic.

LA SVOLTA CON IL BARCELLONA – Marco Bucciantini individua, in collegamento su Radio Sportiva nella trasmissione “Microfono Aperto”, le differenze tra le difficoltà dell’Inter dello scorso anno e quelle di inizio stagione. Differenze superate grazie a una partita, come analizzato dallo stesso giornalista: «Sicuramente la partita che ha messo in difficoltà l’Inter è stata il derby, che ha sfiduciato la squadra di Simone Inzaghi. E dato fiducia e coraggio al Milan. Quest’anno l’Inter è partita male, ma la svolta è arrivata nella partita di San Siro contro il Barcellona, dove l’atteggiamento mentale e di gruppo è servito a ripartire. Il Barcellona forse avrebbe meritato più dei nerazzurri, ma quella sofferenza – e nella mezz’ora finale, dove la squadra ha agito come gruppo facendo tutto insieme per arrivare alla vittoria – ha dato quella scossa che serviva». Bucciantini prosegue poi dicendo: «Anche le scelte di Inzaghi hanno influito, vero. Ma l’Inter, se gioca insieme, è una squadra forte. E può fare l’impresa di passare in un girone con due delle squadre più forti degli ultimi anni insieme al Real Madrid».

Bucciantini su Lukaku e Calhanoglu nell’Inter

LUKAKU SOLUZIONE – Il giornalista toscano parla anche della situazione riguardante il numero 90 nerazzurro: «Romelu Lukaku non è un problema per l’Inter, che con lui in passato ha vinto. E ha fatto più di 90 punti in campionato. Edin Dzeko qualche anno fa poteva reggere per molte più partite e per la totalità dei novanta minuti, ma ora non ha più il rendimento di un tempo. Ancora fa belle partite, certo. Ma anche Dzeko ha ormai accettato che il titolare è Lukaku. Il belga però deve stare bene. Perchè quello che abbiamo vito ad agosto non era in forma. Senza di lui l’Inter ha perso quattro partite e, nonostante tutto, quando era presente, la squadra di Inzaghi ha comunque ottenuto due vittorie. Lukaku quindi può essere una soluzione e non un problema». Così Bucciantini sull’importanza del centravanti belga per l’Inter.

CALHANOGLU REGISTA – Imbeccato invece sulla differenza di prestazione di Hakan Calhanoglu (vedi focus) nel ruolo di regista tra la scorsa stagione e quest’anno, in cui sta facendo molto bene, Bucciantini risponde così: «Per me è vero in parte che non ha saputo giocare nel ruolo di Marcelo Brozovic. Ha solo sbagliato una partita! Quest’anno sono incantato da come lui interpreta quel ruolo: è un Calhanoglu più bello! E la differenza l’ha fatta l’acquisto di Henrikh Mkhitaryan, che dà più alternative di passaggio. Quando Brozovic tornerà, ovviamente riprenderà il suo posto da titolare». Questo il pensiero di Bucciantini sul centrocampo dell’Inter.