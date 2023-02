Bucciantini: «Inter, se ti metti a dominare è dura! Lautaro Martinez leader»

L’Inter ha dominato il Milan, al di là del risultato minimo, non concedendo nulla ai cugini. Lautaro Martinez ancora decisivo. Ne parla Bucciantini

MOMENTI DIVERSI − Marco Bucciantini, ospite negli studi di Sky Sport 24, ha commentato il trionfo nerazzurro: «Milan senza anima e aggressività, squadra disorientata. L’Inter ha dimostrato di stare molto bene, non la tieni in campo se si mette a dominare. Dopo Udine è una squadra diversa, basti pensare alle due sfide contro il Barcellona. Tuttavia in questo lasso di tempo, perde lo stesso tante partite: da Roma a Torino con la Juventus fino all’Empoli. Lautaro Martinez in campo ti dà tutto, anche quando non è nella sua miglior giornata. È un leader, il capitano vero di una squadra».