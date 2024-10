Bucciantini: «Inter ha margini di miglioramento, ma il Napoli deve preoccupare!»

Marco Bucciantini ritiene che il Napoli debba preoccupare le sue avversarie in campionato, tra cui l’Inter, per il mondo in cui si sta comportando in questo inizio di stagione.

LA CONSIDERAZIONE – Marco Bucciantini si è espresso a Sky Sport sul tema dell’attuale situazione del campionato di Serie A, con l’Inter che deve fronteggiare un ottimo Napoli: «Il primo posto del Napoli deve essere preoccupante per le avversarie. Il loro allenatore (Conte, ndr.) non ha mai fatto peggio che secondo in Serie A, inoltre la squadra è molto credibile. L’impressione è che Inter, Milan e Juventus abbiano molti margini di miglioramento, ma il tempo passa e anche il Napoli potrà migliorare».

Bucciantini sulle qualità di una rivale dell’Inter molto accreditata

IL RAGIONAMENTO – Bucciantini ha poi proseguito indicando ciò in cui i partenopei potrebbero ancora migliorare per rafforzare le proprie velleità in questa stagione: «I club di Conte sono subito riconoscibili. Saper resistere al momento delle difficoltà per riprendersi quando le altre sono in difficoltà. Il tecnico salentino sa quando cambiare i suoi calciatori, credo che il grande margine di miglioramento sia la condizione fisica e mentale di Romelu Lukaku, come visto all’Inter. Come partenza, il Napoli ha un gruppo di calciatori che sono abituati a vincere. Non si tratta di insegnare a vincere, ma di ricordare come si è vinto».