Bucciantini: «Inter mai fuori dalla lotta Scudetto! Decisivo il Barcellona»

Marco Bucciantini, in collegamento a Microfono Aperto, commenta la situazione dell’Inter. Secondo il giornalista, l’Inter non è mai stata fuori dalla lotta Scudetto, nonostante il momento difficile. La svolta è stata la decisiva vittoria contro il Barcellona a San Siro

MAI FUORI – Così si esprime Marco Bucciantini sulla situazione dell‘Inter. I nerazzurri, nonostante aver passato un periodo complicato, non sono mai stati fuori dalla lotta Scudetto: «L’Inter non è mai uscita dalla lotta Scudetto. Ha avuto subito un momento difficile, ma era un fatto di livello. Con certi avversari lo ha nascosto, non ce l’ha fatta con quelle che sono attualmente le migliori del campionato. L’ultima sconfitta con la Roma era diversa: la squadra in campo c’era, ma mancava cattiveria e c’era tendenza a farsi male in campo.

BARCELLONA DECISIVO – Secondo Bucciantini , la svolta è arrivata grazie alla vittoria contro il Barcellona: «Decisiva è stata la vittoria contro il Barcellona, partita che non meritava di vincere ma la sofferenza ha portato i giocatori a essere fraterni tra di loro, a lottare per difendere una partita. Il problema era fare le cose “Insieme”: facendo le cose insieme hanno fatto grandi cose. Stasera l’Inter deve concludere il lavoro, finirlo e aggiungere questa impresa alla forza che c’era già». Così Marco Bucciantini si è espresso sulla situazione dei nerazzurri.