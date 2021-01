Bucciantini: «Inter, con la Juventus successo evento. Impressione diversa»

Marco Bucciantini

Bucciantini è stato ospite di “Calciomercato – L’Originale”. Il giornalista di Sky Sport, nel commentare la vittoria sulla Juventus, ritiene che l’Inter dal 2-0 di domenica scorsa possa trarre convinzioni maggiori per la seconda parte di stagione.

LA CRESCITA – Per Marco Bucciantini il derby d’Italia è quello step che Antonio Conte ha più volte chiesto: «Io penso che sia successo l’evento in casa Inter. Hanno battuto la Juventus, l’hanno battuta bene: era la vittoria che mancava per dare a quella squadra un’emozione maggiore, una convinzione superiore. Hanno segnato i centrocampisti, c’è un marchio di fabbrica della squadra in campo, Achraf Hakimi è diventato determinante. Si sta creando lo squadrone di Conte, dove i camponi fanno i gregari e i gregari fanno i campioni e vanno a vincere le partite. Si sta compiendo, dopo che Conte ha provato ad aggiornare ma pagava. La media punti è la stessa, ma non era la stessa Inter: questa è un’Inter che, in campo, dà un’impressione diversa. E l’impressione fa la partita».