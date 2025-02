Bucciantini: «Inter, l’incognita è il 65′! In Italia si è creato un discorso»

Bucciantini parla a proposito di Napoli-Inter, scontro diretto valevole per la ventisettesima giornata di campionato. Le sue parole sulla corsa scudetto. Domani potrebbe decidere tanto.

INCOGNITA – Ospite negli studi di Sky Sport 24, Marco Bucciantini si esprime sulla probabile formazione della Beneamata a Napoli: «I titolari ci sono tutti se giocano questi. Può darsi che tenga in panchina Pavard per avere un cambio di corsa sull’esterno. Inzaghi rifà la fascia sinistra intorno al 65’. L’incognita è il 65’ ma la verità è che se l’Inter domani giocherà la finale di Champions League la squadra è questa. Napoli-Inter non decisiva? Se non è decisiva, trovatemene un’altra decisiva?!».

Poi Bucciantini si esprime sull’Inter e sull’obbligo (che gli danno)

PRESSIONI – Poi Bucciantini continua sull’importanza di questa partita e non solo: «C’è un momento dove lo puoi vincere e creare del margine, chiaro che se la squadra prima, che è la più forte, vince potrà creare un pochettino di margine. Per il Napoli è importante restare in scia. Adesso non puoi sottrarre qualcuno dalla lotta scudetto, come fai a togliere. In questo Stato sembra che solo l’Inter debba vincere il campionato, si è creato un discorso che tutti gli altri partecipano e solo i nerazzurri lo debbano vincere».