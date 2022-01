Bucciantini: «Inter, per Gosens ragionamento da big. Caicedo? Si esalta…»

Marco Buccciantini, ospite negli studi di Sky Sport 24, ha commentato l’arrivo di Gosens (vedi articolo) e quello vicino di Caicedo (vedi articolo). In entrambi i casi, ottimi affari da parte dell’Inter

GOSENS − Bucciantini commenta l’arrivo del tedesco: «Gosens è un quinto di centrocampo che ti fa 10 gol a stagione. E’ titolare nella Germania, un tedesco finito a giocare in Olanda. Lo scegli con quelle caratteristiche e lo cresci, diventa uno dei migliori nel suo ruolo in Europa. Adesso va all’Inter, che ha bisogno nemmeno urgentemente di dare un ricambio a Perisic nel presente ma poi soprattutto nel futuro. Questo è un ragionamento da grande squadra».

CAICEDO − Sull’attaccante ecuadoriano, le parole di Bucciantini: «Caicedo? Ormai un po’ per abitudine alla Lazio era il primo cambio. Si esalta in questo ruolo, è un calciatore che può entrare in campo al posto di Dzeko, giocare accanto a lui, mettersi in area e fare l’arrembaggio finale. La sua parte è l’essere l’uomo della provvidenza».