Bucciantini: «Se l’Inter fa gol campo in discesa! Lazio? Una cosa»

Domani l’Inter affronterà la Lazio nella seconda semifinale di Supercoppa Italiana. Bucciantini vede la squadra di Inzaghi favorita, ma non dà per scontato che basti per chiduere i conti.

IL DISCORSO – In conferenza, Maurizio Sarri ha dato percentuali basse alla Lazio per la semifinale di Supercoppa Italiana contro l’Inter. Marco Bucciantini a Sky Sport 24 spiega perché: «Serve a dire che c’è una favorita e indubbiamente c’è una favorita. La Lazio sta bene, ha detto una parola Sarri qualche settimana fa ed è positività. Ha sacrificato un po’ di palleggio e trovato più dinamismo, poi è ora che si esca dal discorso dell’impegno ravvicinato troppo difficile. Si sono autoconvinti che non possono giocare partite ravvicinate, ma è arrivata la settimana in cui hanno vinto il derby e rivinto la domenica: conta nel calcio stare bene insieme, e la Lazio sta bene insieme. L’altra è la squadra che sta bene insieme e ha una cilindrata più potente. La Lazio ha bisogno di tenere lo 0-0 il più possibile, perché se l’Inter dovesse andare in vantaggio avrebbe il campo in discesa: è una delle più difficili da affrontare».