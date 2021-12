Bucciantini: «Inter ha giocatori che hanno continuità per 50 gare l’anno»

Marco Bucciantini, ospite negli studi di Sky Calcio Club, elogia la capacità dell’Inter di avere giocatori con una continuità fisica e tecnica incredibile. Questa è la sua vera forza

FORZA − Bucciantini ricerca le capacità dei nerazzurri in un fattore: «Ad un certo punto anche lo scorso anno ci si chiedeva se come l’Inter sarebbe reagita che gli fosse mancato qualche giocatore importante. Curriculum in mano, tutti i giocatori fanno gare da 6,5/7 in pagella in 50 partite. Importante avere questi giocatori, la forza dell’Inter sta lì in giocatori come Barella, Bastoni, Skriniar. Giocatori che garantiscono continuità per 50 partite all’anno».