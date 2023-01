Bucciantini: «L’Inter ha giocato una partita perfetta. Evidente una cosa!»

Bucciantini ha parlato della vittoria dell’Inter 1-0 contro il Napoli. Il giornalista si è focalizzato in particolare su una capacità dei nerazzurri evidente durante la sfida

PERFETTA − Sulla vittoria dei nerazzurri ai danni del Napoli, ne ha parlato Marco Bucciantini su Sky Calcio Club: «Era una partita importante non solo per Inter e Napoli, ma per tutte. L’Inter ha giocato una gara perfetta, perché anche quando ha subito il Napoli non è quasi mai riuscito a tirare in porta. Non ha dominato nelle impressioni, ma è andata come voleva l’Inter».