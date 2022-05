Bucciantini: «Inter, giocato bene e creato calcio. Il differenziale era da scudetto»

L’Inter non è riuscita a vincere la Serie A, finita al Milan per appena due punti. Bucciantini, durante Sky Calcio Club, segnala però i dati positivi della squadra di Inzaghi.

QUALCOSA DA SALVARE – In una giornata così negativa per l’Inter resta comunque qualcosa di buono. Lo segnala Marco Bucciantini: «Anche la personalità in Champions League e gli ottantaquattro gol in stagione. L’Inter ha giocato bene e creato calcio, il differenziale di gol fatti e subiti è cinquantadue: di solito un dato che ti porta allo scudetto. È mancato qualcosa nel girone di ritorno, ha fatto otto punti in meno, però ha fatto una buona stagione».