Bucciantini: «Inter forte ma arriva il segnale opposto. Problema complessivo!»

Per Bucciantini le problematiche dell’Inter non sono imputabili a un singolo giocatore o all’allenatore bensì a una condizione generale. Il giornalista dice la sua nel corso della trasmissione “Sky Calcio Club”.

MENTALITÀ – Marco Bucciantini prova a spiegare cos’è che non funziona nell’Inter. Ecco l’opinione espressa dal giornalista su Sky Sport 24: «Per me l’Inter è forte. Quest’anno, in mezzo a tutti i problemi, si gioca le Coppe ed è fra le prime in Europa. Il problema è che sta facendo l’opposto. Non riesce a massimizzare i momenti buoni. Ogni volta che qualcosa va male ha attrazione per la negatività. Possiamo dare la colpa una volta a Edin Dzeko, un’altra a Romelu Lukaku. Lautaro Martinez, poi, porta la croce. In questo momento è il giocatore con maggior difficoltà. Ma quando una squadra è forte e manda segnali opposti alla forza, allora il problema è complessivo, di mentalità o personalità».