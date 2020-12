Bucciantini: “Inter fisicamente straripante. Hakimi? Fa la differenza”

Marco Bucciantini

Marco Bucciantini, ospite negli studi di “Sky Sport” ha parlato di Inter-Bologna, match vinto dai nerazzurri con doppietta di Hakimi e gol di Lukaku.

STRARIPANTE – Queste le parole di Marco Bucciantini: «Hakimi? Dare ordine ad un fenomeno disordinato come il marocchino è la missione di Conte. Avere un Sanchez in forma permette di fare rotazioni al tecnico nerazzurro. L’Inter ha vinto queste tre partite con coppie d’attacco sempre diverse. Conte sta diventando proprietario anche di questa squadra. Hakimi fa la differenza, sarà sempre messo in campo. L’Inter è fisicamente straripante».