Bucciantini: «All’Inter sembrano tutti felici! Inzaghi ha reso tutti perfetti»

Al termine di Inter-Atalanta Marco Bucciantini commenta la gara disputata dai nerazzurri. Il giornalista percepisce una grande affinità, che attribuisce a Simone Inzaghi.

INSIEME – Oltre ad Alessandro Costacurta, anche Marco Bucciantini si sbilancia sull’inizio in campionato dell’Inter. Dopo il blocco di tre partite superato senza nessuna sconfitta, il giornalista dichiara: «Ci sono partite in cui sembra che tutte queste grandi carriere dell’Inter non vedevano l’ora di incontrarsi per giocare insieme. Giocatori come Mkhitaryan, con 15 anni di carriera alle spalle, sembrano perfetti ora. Stanno tutti bene insieme. Ci sono dei giocatori, come Calhanoglu o Mkhitaryan, che hanno trascorso gran parte della carriera a giocare in altri ruoli. La bravura di Inzaghi sta nel saper sistemare la squadra e farla giocare con una pulizia di gioco che esalta i ruoli. L’Inter è migliorata perché ha aggiunto alla rosa quei giocatori di fiato, che entrano al 60′. Ma, soprattutto, c’è un allenatore che li fa stare bene insieme, sembrano tutti felici. È stato eliminato quell’atteggiamento a volte strisciante».