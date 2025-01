Bucciantini: «Inter sempre favorita contro le italiane. Milan, un ricordo»

Marco Bucciantini si è espresso sulla finale di Supercoppa Italiana tra Inter e Milan, sottolineando una realtà costante negli incontri tra i nerazzurri e le altre squadre italiane: c’è sempre una favorita.

IL RAGIONAMENTO – Marco Bucciantini si è pronunciato alle frequenze di Sky Sport in merito alla sfida tra Inter e Milan valida per la finale di Supercoppa Italiana. Secondo il giornalista, non si può sottacere una costante che caratterizza la vigilia di ogni sfida tra l’Inter e un’avversaria italiana: «C’è una favorita in ogni match tra l’Inter e le sfidanti italiane, questa è la realtà di oggi. La squadra sa di avere un vantaggio, quando va in campo, non solo per i singoli ma anche per il lavoro e le idee. L’Inter deve faticare per esprimere un calcio molto tecnico, essendo arrivata a questo livello applicando i propri principi».

Bucciantini sulle difficoltà per il Milan di Conceicao di fronteggiare l’Inter

LA CONSIDERAZIONE – Bucciantini ha poi proseguito il suo ragionamento ricordando l’unica sfida finora disputata in stagione dalle due meneghine, sottolineando come ciò non possa però bastare per alterare gli equilibri precostituiti: «Il derby è la partita più bella tra quelle giocate finora dal Milan, una sfida che sembrava una ‘natività’. Ciò non è stato, ora c’è Conceicao che proverà a confondere le acque. Ma, quando c’è l’Inter in campo, la favorita è presto detta».