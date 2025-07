Bucciantini sicuro: «Inter, un errore dopo l’altro! Mondiale per Club un problema»

Marco Bucciantini ha illustrato il suo punto di vista a proposito dello scontro a distanza tra Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu, sottolineando gli errori commessi in casa Inter nelle ultime settimane.

IL RAGIONAMENTO – Marco Bucciantini si è così pronunciato a Radio Sportiva sull’affaire Lautaro Martinez–Hakan Calhanoglu: «Gli ultimi 50 giorni dell’Inter hanno sfarinato quella che era la squadra più credibile e unita in Italia. Dallo 0-3 in Coppa Italia contro il Milan ci sono stati tanti episodi negativi. All’Inter non ha fatto bene rimuginare sugli insuccessi, con vari giocatori esausti e qualche ruggine derivante dalle sconfitte precedenti. Un ko dopo l’altro lascia delle scorie. Lautaro Martinez non doveva parlare così, Marotta non doveva parlare in questo modo. Thuram poteva evitarsi quel like… vi è tutta una serie di piccoli errori che disturbano una stagione che doveva finire 20 giorni fa con la partita di Monaco».

Bucciantini su un merito di Inzaghi all’Inter

LA CONVINZIONE – Bucciantini ha poi proseguito: «L’ultimo mese, in cui gli obiettivi sono svaniti progressivamente, può darsi che abbia inasprito delle cose che erano latenti. A me sembra sempre più evidente quanto sia stato bravo a Inzaghi a celare dei problemi presenti nello spogliatoio. La sua Inter si esprimeva e parlava da squadra, poi magari lui stesso ha percepito che il Club andava ringiovanito e rinfrescato».