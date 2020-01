Bucciantini: “Inter, Eriksen tanta qualitÃ . Quando peschi in Premier…”

Bucciantini: “Inter, Eriksen tanta qualità. Quando peschi in Premier…”

Condividi questo articolo

Il giornalista Marco Bucciantini, ospite negli studi di “Sky Sport 24”, ha analizzato le possibilità dell’Inter di poter vincere lo Scudetto e ha commentato il tanto chiacchierato arrivo di Christian Eriksen in nerazzurro (qui gli ultimi aggiornamenti), per il quale società e intermediari stanno lavorando incessantemente nelle ultime ore.

AUMENTO DI INTENSITÀ – L’arrivo di Christian Eriksen potrebbe cambiare il volto dell’Inter. Il centrocampista danese è il pezzo da novanta che la società nerazzurra vorrebbe riuscire a regalare ad Antonio Conte, che è alla ricerca di giocatori in grado di garantire una certa intensità. Giocatori che, secondo il giornalista Marco Bucciantini, corrispondono proprio ai giocatori che arrivano dalla Premier League: «L’Inter è da scudetto, lotta per lo scudetto, ha ritmi per lo scudetto. In tanti modi i nerazzurri hanno dimostrato di essere competitivi, la necessità di Conte sul mercato era avere margini di crescita. La società vuole dare più possibilità a una squadra che, con Eriksen, aggiungerebbe un giocatore straordinario e di qualità che ti porta tante giocate interessanti e decisive. Lui, Young… Quando peschi dalla Premier, peschi un’intensità di gioco per andare sempre ai 200 all’ora che Antonio Conte vuole sempre tenere».