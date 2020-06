Bucciantini: “Inter è tornata a giocare bene, impresa Napoli! Dopo mesi…”

Condividi questo articolo

L’Inter è stata eliminata dalla Coppa Italia al San Paolo dal Napoli. Secondo Bucciantini – intervenuto nel corso della diretta di “Sky Sport 24” – la squadra di Conte è tornata a giocare bene. Di seguito le sue dichiarazioni

ASPETTI POSITIVI – L’Inter si è fatta eliminare dal Napoli nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, ma secondo Marco Bucciantini c’è più di un aspetto positivo: «Il Napoli ha fatto un’impresa. L’Inter verticalizza bene ed è tornata a giocare molto bene. Se l’Inter gioca in verticale, tu non è che in campo corri, non fai quello che hai preparato, ma rincorri gli altri. Il Napoli è riuscito a snaturarsi nel momento in cui sei schiavo della tua condizione. Non è un Napoli tipico, non è una squadra di Gennaro Gattuso quella, ma lo è nella capacità di far piacere ai ragazzi una partita che in quel momento faticavano a giocare. Dopo tanti mesi ho rivisto l’Inter andare al tiro con più uomini».