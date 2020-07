Bucciantini: “Inter e Napoli rivali della Juventus. Lukaku? Una qualità”

Marco Bucciantini, intervenuto negli studi di “Sky Sport” nel corso del pre partita di Inter-Napoli, match valido per la 37esima giornata di Serie A, ha parlato dei nerazzurri e delle prospettive future della squadra di Antonio Conte e di Romelu Lukaku

ANTAGONISTE – Queste le parole di Marco Bucciantini: «Inter e Napoli sono le due antagoniste della Juventus. Si giocano un posto che al momento non è concreto ma perché lo diventi il prima possibile. Lukaku? Giocatori con quella fisicità si trovano bene in Serie A. Ha capacità di fare gioco anche a basso ritmo, vanno poco in difficoltà. Ha una qualità importante, si gioca bene accanto a lui. È successo a Lautaro Martinez e ora anche a Sanchez. Accanto a lui si cresce e si gioca a calcio, non hai bisogno solo di un attaccante da 25 gol, ma di uno che lega il gioco».