Bucciantini: Â«Inter difensiva? No, attacca! Barella? In campo fa tuttoÂ»

Bucciantini: «Inter difensiva? No, attacca! Barella? In campo fa tutto»

Marco Bucciantini

Matteo Bucciantini, presente negli studi di “Sky Sport” ha parlato di Torino-Inter, match in programma alle 15:00. Il giornalista elogia la squadra di Conte e i progressi di Barella

ELOGIO – Queste le parole di Bucciantini: «È importante che Conte non si sia fatto impressionare di quello che è stato detto dopo la vittoria con l’Atalanta. Inter difensiva? No, è una delle squadre che corre ed attacca di più. I nerazzurri sanno guardare avanti anche se stanno dietro. Barella? Ha coraggio, ha l’anima del calciatore. Rischia, e chi rischia conosce se stesso. Nel corso della carriera si è avvicinato agli ultimi 30 metri, ha qualità. In campo fa tutto, ma è il coraggio lo ha migliorato».