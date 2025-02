Bucciantini ricorda: «Inter in corsa per tutti gli obiettivi!»

Dopo i playoff conclusi poche ore fa in Champions League assume un altro significato la qualificazione dell’Inter agli ottavi di finale. Testimonia Marco Bucciantini su Sky Sport.

OBIETTIVI – Marco Bucciantini ci ha tenuto a ricordare chi è l’unica squadra che ha raggiunto gli ottavi di finale di Champions League. Nella settimana in cui Milan, Juventus e Atalanta hanno subito l’eliminazione l’opinionista si esprime così: «Questa settimana ci ha raccontato qualcosa anche dell’Inter che non ha giocato. Quanto è importante in una stagione lunga piena di impegni lasciare qualche partita nel percorso? Bisogna saper scegliere e perdere le partite giuste, questo ti porta ad essere dentro tutti gli obiettivi dell’anno. E l’Inter in Champions League ha sbagliato pochissimo, solo una volta».

Inter, i prossimi impegni in programma

IMPEGNI – Non sarà però affatto semplice nelle prossime settimane giocare su tre fronti e cercare di arrivare fino in fondo. L’Inter giocherà contro il Genoa questo sabato, poi in Coppa Italia con la Lazio e in campionato con il Napoli ad inizio marzo. Dopo l’andata degli ottavi di finale di Champions League. L’avversaria si saprà dopo il sorteggio delle ore 12 di Nyon, le possibilità sono PSV o Feyenoord. Sta per iniziare l’ennesimo tour de force della stagione.