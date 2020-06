Bucciantini: “Inter, Conte Ã¨ il motore in piÃ¹ della squadra. Eriksen…”

Bucciantini: “Inter, Conte è il motore in più...

Marco Bucciantini, giornalista sportivo, ospite della trasmissione “Pomeriggio Sky Sport” su “Sky Sport 24” ha parlato dell’Inter. Il focus è su Christian Eriksen, autore di un’ottima partita contro la Sampdoria e su Antonio Conte, tecnico nerazzurro

PADRONA – Queste le parole di Marco Bucciantini: «Conte se potesse chiederebbe il sangue oltre che il sudore ai suoi giocatore. E aveva bisogno di vedere questo da Eriksen. Per tanti minuti l’Inter con la Sampdoria è stata padrona del campo. Quando c’è Brozovic molti palloni passano da lui, cambia il tempo che da alla squadra. Se non c’è sei più invogliato a darla subito davanti. Ma i due devono giocare insieme, l’obiettivo deve essere quello. Conte? È il motore in più dell’Inter. Ai nerazzurri manca di dilatare fino al ’90 e poi è davvero la squadra di Conte. Manca solo la durata nel tempo».