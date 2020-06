Bucciantini: “Inter, Conte ci ha abituati a dei rush. Kumbulla…”

L’Inter sarà una delle prime squadre di Serie A impegnate in campionato, avendo il recupero contro la Sampdoria domenica 21. Marco Bucciantini, nel corso di “Microfono Aperto” su “Radio Sportiva”, ha messo i nerazzurri di Conte ancora in corsa per il titolo e dato un giudizio su Kumbulla.

GIOVANE RICHIESTO – In giornata si è parlato di un tentativo di “scippo” della Juventus per Marash Kumbulla (vedi articolo). Marco Bucciantini dice la sua: «Comunque è un bel giocatore, Kumbulla sta giocando in una squadra da considerare per l’Europa League. Il Verona di Ivan Juric gioca con un 3-5-2 per certi versi migliore di quello di Antonio Conte, con più dinamismo. Kumbulla è forte, chi lo compra comunque fa un grande investimento».

DUE SETTIMANE AL VIA – Manca ormai poco alla ripresa della Serie A. Per Bucciantini la lotta per vincere il campionato non è ridotta soltanto alla Juventus e alla Lazio: «L’Inter è abituata a partire molto forte, magari torna. Deve giocare il recupero, quindi vedrebbe la classifica da un punto di vista più caldo ed emozionante. Poi potrebbe fare un rush non finale ma iniziale, a cui Conte ci ha abituati. Questo potrebbe portare l’Inter a lottare di nuovo per lo scudetto».