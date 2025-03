Bucciantini: «Inter, conservati! Col Feyenoord puoi prendere un rischio»

L’Inter arriva alla sfida col Feyenoord con ulteriori problemi fisici. Per questo, e anche in vista del match contro l’Atalanta di domenica, Marco Bucciantini dà un consiglio alla squadra di Simone Inzaghi.

CONSERVARE – Marco Bucciantini, ospite dello studio di Sky Sport, dichiara alla vigilia di Inter-Feyenoord: «Aver ritrovato la condizione di Calhanoglu significa adesso doverla preservare. In queste settimane l’Inter avrà tante partite importanti ma dovrà essere brava a capire quali sono quelle più importanti di altre, in cui può prendersi più rischi. Forse quelle contro il Feyenoord è proprio una di quelle in cui può prendersi qualche rischio, ovvero di fare un turnover che conservi la salute di quei giocatori importanti nelle gerarchie di Inzaghi. Lautaro Martinez, Bastoni e Calhanoglu secondo me sono quelli da dover conservare un po’ adesso».

Dal Feyenoord all’Atalanta: cosa aspettarsi dagli avversari dell’Inter

LA PROSSIMA – Lasciando per un attimo il match di Champions League contro il Feyenoord, Bucciantini si sofferma sul momento del prossimo avversario dell’Inter in campionato. All’indomani della vittoria sulla Juventus, il giornalista dichiara sulla Dea: «La partita contro la Juventus non solo iscrive l’Atalanta alla volata scudetto ma la iscrive con una spinta. Questa è proprio una ventata alle spalle. Quella di Gasperini secondo me è la migliore squadra con lo spinnaker che abbiamo, quando prende questo vento e tira su la vela riesce ad andare fortissimo per molte settimane. Ieri è arrivata la conferma che l’Atalanta si è incastrata nei vertici del calcio italiano». Questo, dunque, il pensiero del giornalista sui nerazzurri di Gasperini, che arrivando allo scontro diretto con l’Inter a -3 punti in classifica.