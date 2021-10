Bucciantini: «Inter come il film “The Master”. Squadra forte che si ribella»

Marco Bucciantini, ospite negli studi di Sky Sport 24 durante l’edizione Il calcio è servito, ha paragonato l’Inter al film ‘The Master’. Per l’opinionista, i nerazzurri sono una squadra forte che vuole dimostrare

CHIAVE CINEMATOGRAFICA − Bucciantini analizza l’Inter anche in chiave Settima Arte: «L’Inter cinematograficamente è il film ‘The Master‘ che narra la nascita di una grande forza da un grande leader (Antonio Conte) ma adesso questa squadra vuole dimostrare di essere una squadra forte, una scienza. Una squadra che si migliora, che fa sentire inclusi tutti i giocatori. Portare al gol 12 marcatori diversi nelle prime 10 partite è una dimostrazione. È una squadra che si ribella a quelli che dicono che lo scorso hanno vinto grazie a Conte, Romelu Lukaku e Achraf Hakimi, che è stato anche vero. L’Inter è un gruppo molto convinto, ha margine in certe partite, con pazienza si dilata in campo. L’Inter è dura, si allarga, si ingrossa, poi prende in mano la partita quando Marcelo Brozovic e Nicolò Barella iniziano a dominare. Gli scontri diretti però saranno decisivi».