Bucciantini: «Inter, cambiato il 40% in un minuto! Una grande novità»

L’Inter di Inzaghi ha cambiato faccia grazie alle sostituzioni durante il match contro il Sassuolo. Il giornalista Bucciantini, in veste di opinionista a Sky Calcio Club, ha analizzato la partita e le scelte del tecnico nerazzurro.

DUE PARTITE – Marco Bucciantini ha commentato le sostituzioni che Simone Inzaghi ha operato nel secondo tempo del match tra l’Inter e il Sassuolo: «Ieri l’Inter in un minuto ha ingolfato la fascia di Jeremie Boga, che fino a quel momento era alle spalle di Denzel Dumfries e davanti a Milan Skriniar e lo stava massacrando. Ha messo Federico Dimarco dall’altra parte per dare spazio alle giocate di Ivan Perisic. Ha messo Edin Dzeko. Ha cambiato completamente un’idea di stare in campo. Questa è una grande novità che gli allenatori si stanno abituando ad allenare durante la settimana. Possono preparare due partite diverse. L’Inter ha cambiato il 40% della squadra in un minuto».