Bucciantini: «Inter calata dopo cambi. Differenza tra Pioli e Inzaghi»

Il giornalista Bucciantini, ospite negli studi di Sky Calcio Club, commenta il derby di Milano tra Milan e Inter terminato 1-1. Per l’opinionista sono stati decisivi i decisivi nel corso della ripresa.



CAMBI − Così Marco Bucciantini sulla partita di San Siro: «L’Inter cala quando per motivi fisici escono Nicolò Barella ed Edin Dzeko perché sono i giocatori che vanno sempre nei contrasti, sono bravi a pressare. Stefano Pioli ha fatto i cambi che gli chiedeva la partita, Simone Inzaghi è stato obbligato. Non ha toccato la squadra come lui la voleva. Alexis Sanchez doveva entrare per Lautaro Martinez mentre Arturo Vidal per Hakan Calhanoglu».